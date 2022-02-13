「隆田ChaCha文化資產教育園區」內建築紅磚牆上有不少「白斑」，引起民眾好奇。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真）

元月中旬開幕的台南隆田ChaCha文化資產教育園區，吸引不少遊客來訪，其中，園區紅牆滿布白點，常有民眾誤為「油漆」，其實該園區早期是隆田儲運站，為台灣糖鹽雙鐵交通轉運站，牆上「白華」結晶見證珍貴鹽業歷史。

園區說萌，紅牆上的白點是「白華」，因鹽倉是紅磚水泥造建築，溼度較高，因此，牆面的水泥砂漿吸附水氣，經化學作用後，形成「白華」結晶鹽，由於園區保留四鐵共構特色，也造就建物獨特美感。

台南市文化局表示，二戰結束後，台灣製鹽總廠為了鹽產的鐵路轉運，1958年起在隆田車站設置鹽倉，存放從七股鹽場與北門鹽場產製的散裝鹽。早期鹽場生產的粗鹽，會先以「鹽鐵」運往堆置場包裝後，接著由「糖鐵」運到隆田鹽倉存放，再由「台鐵」接運到高雄港後外銷出口，因此，當年台灣鹽業發展外銷市場期間，隆田儲運站的地位，不容小覷。

文化局長葉澤山表示，園區內有幾處建物是經登錄具有文化資產身分的歷史建築，包括台鹽辦公廳舍、宿舍以及位於園區最南側鹽倉倉庫，這些倉庫過去主要儲放七股及北門兩處鹽場生產散裝鹽，每倉估計可容納約300至400公噸鹽巴，且屋頂梁柱都採用台灣檜木。

這些歷史建築經修復後，台鹽辦公廳及宿舍再利用做為園區遊客服務中心及行政辦公室，4棟鹽倉則作為台南市考古遺物的典藏空間，存放台南地區出土的考古遺物。為讓民眾了解建築的歷史脈絡，園區也特別推出實境遊戲「雙生果的祕密」，以遊戲謎題邀請來訪民眾探索園區歷史建物的細節。