北埔鄉「正月十五油笐火」的火舞，讓民眾驚呼連連。（羅浚濱攝）

北埔鄉「正月十五油笐火」的螢光龍，活靈活現。（羅浚濱攝）

新竹縣舉辦元宵節活動的鄉鎮市中，北埔鄉的「正月十五油笐火」最具傳統也最有看頭，參加的除了鄉內各村民眾外，更有500名遊客聚集在慈天宮廟坪廣場，共舉油笐火把穿街過巷夜遊秀巒山，照亮整個北埔小鎮，相當溫馨炫目。

「正月十五油笐火」是北埔鄉元宵節特色活動，許多遊客是網路報名，12日下午就到北埔老街，觀賞四川變臉等表演活動，而後由慈天宮廟坪廣場前排隊領取竹子，由工作人員裝油再由黃紙密封，不少人帶著小朋友來參加，5年級生都說，元宵拿火把夜遊是童年的記憶，現在很難再見到了。

入夜後，慈天宮廟坪廣場聚滿持油笐火的民眾，慈天宮主委姜心源從廟用引火走到街區的舞台引火給鄉長莊明增點燃火盆後，再由文化局長李安妤等人下台舞台，逐一傳火給現場參與的民眾。

莊明增說，前年正月十五油笐火，超過3千人參加將北埔老街擠爆，這2年考量疫情縮小活動規模，但還是要延續習俗與記憶，希望透過點亮火光驅散疫情陰霾。

現場不久「萬火鑽動」，莊明增宣布活動開始，持「油笐火」的民眾，從慈天宮後方和老街巷弄8個方向出發，夜遊秀巒山，對在地北埔人來說，則代表著團結與傳承的歷史意義。

持油笐火遊山回來的民眾，鄉公所回收能兌 換螢光棒，慈天宮廟坪廣場並有火舞、夜光龍、鼓陣及電音三太子等表演陸續登場，讓很多遊客說北埔油笐火活動實在太精彩了。

13日慈天宮廟坪廣場有WOW SAX草地音樂會，緊接著是10年1次的大隘三鄉的開隘188年遶庄賜福，19和20日慈天宮內神明將遶庄北埔、寶山、峨眉三鄉，祈求風調雨，北埔則有食福及迎古董踩街活動，延續客家人農曆春節過至天穿日的熱鬧氣氛。