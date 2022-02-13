明天是開學後第一個星期一，國民黨立委陳以信指出，根據交通安全統計，發現台南市交通安全非常差，台南市每十萬人的車禍死傷數，去年1至11月是2640人，不僅是六都第一，更是全台灣最高，「請問市長黃偉哲，為何你任內台南交安變成全國最差？」

陳以信表示，若把台南歷年事故總件數拿來比，可發現自黃偉哲市長上任後，事故總件數一直居高不下，每年三萬七、八千件的數字，幾乎都是先前賴清德市長時的兩倍，請問黃市長，為何你任內的交安成績還遠輸賴市長？

陳以信指出，而且最讓擔心的是台南12歲以下兒童的車禍死傷數，過去四年也是歷史最高時期，去年1-11月還有784人，而根據媒體報導指出，去年學童發生交通事故傷亡，有很高比例是因為沒有帶安全帽，請問黃市長，為何兒童的交安死傷在你任內竟然最高？為何你的市府疏於防範不能保護學童安全？

陳以信也強調，這是百分百市政問題，攸關市民生命財產安全，請你認真以對，不要再胡扯國民黨市長要提名誰，畢竟這完全不甘你的事。