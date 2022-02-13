百元俱樂部新成員富采(3714)元月營收30.52億元，月減8.45%，傳統淡季、利晶(江蘇)不再納入合併報表之雙衝擊下寫下九個月來新低，但仍受惠mini LED擴產效應，年成長31.86%。同集團的感測元件廠鼎元(2426)1月營收寫年減月減的13個月新低紀錄，LED封裝龍頭億光(2393)1月營收則達18.65億元，月增1.27%、年減8.02%。

富采上周五遭外資續賣超，股價小跌0.99%或1元，報100元，驚險守住百元大關。億光則獲外資終止連9日賣超，股價小漲0.9%或0.5元，報56.2元。

富采子公司晶電2020年與大陸前三大顯示屏廠利亞德合資利晶微電子(江蘇)，投入mini LED、Micro LED生產，該公司今年預計針對Micro LED擴產一倍，據悉，今年1月開始，因為會計認定改為非有控制權，利晶(江蘇)不再納入富采的合併報表，但還是會長期投資，認列損益不變。

富采Mini LED產能擴充威力大，今年第一季Mini LED產能將擴充2成，Mini LED相關營收在去年第四季就占富采已達目標的3成，公司對今年展望仍樂觀看待。

LED封裝大廠億光雖也處於傳統旺季之下，但受惠日本IDM大廠羅姆半導體(Rohm)中國天津廠因疫情影響導致停工迎來轉單，帶動營收優於前月。展望今年，隨著Mini LED背光應用擴大，以及不可見光等產品需求續強，不可見光今年將計劃再擴充5成產能，搶啖物聯網、電動車等新應用領域商機。億光力拚今年業績持續達兩位數之成長。