台灣人非常熱愛日式料理，街上各式壽司店林立，連日本在地的知名連鎖店也進軍投資台灣市場，其中來自大阪的「壽司郎」自從登陸台灣後，就馬上吸引許多饕客的目光，而就有網友好奇，到壽司郎用餐「點什麼餐點比較內行？」貼文一出，隨即引發熱議，更釣出不少老饕親曝壽司郎的「本體」美食。

迴轉壽司是不少人喜歡上門拜訪的餐廳之一，除了以平價就能吃到品質講究的生魚片外，選項多元也是不少人會回鍋再訪的原因，對此原PO就在PTT上發文詢問，近日因有同事找他吃「壽司郎」，然而要怎麼點才是最內行的吃法，「聽說熟食就可以先不用點了，生食的話有什麼推薦的嗎？」

網問壽司郎有什麼必點推薦 (圖/截自PTT)

貼文一出，不少網友紛紛熱情的回應：「蟹膏軍艦」、「生食的話，赤蝦不錯」、「炸花枝壽司！炸花枝超軟超好吃超香」、「鮮蝦先來個9-12貫」、「每次去我必點炸花枝壽司」、「赤蝦三吃，這玩意是壽司郎精華中的精華」、「竟然沒人推炸大蝦！一盤80但超好吃」

網友回應 (圖/截自PTT)

除此之外，獲得許多人一致推崇的竟是「薯條」，「薯條、天婦羅都好吃」、「薯條，跟麥當勞有得拼」、「聽說是薯條」、「拜託給薯條一個機會」，看來壽司郎壽司的聲量已被配角「薯條」給超越，以後有沒有機會成立「薯條專賣店」值得期待。