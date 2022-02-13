宏都拉斯外交暨國際合作部長雷依納（右）11日與我國駐宏都拉斯大使溫曜禎（左）會面。（取自雷依納推特）

宏都拉斯外交部發表台宏加強合作聲明稿(取自我駐宏都拉斯大使館推特)

宏都拉斯新任總統卡蕬楚1月27日舉行就職典禮，新任外交暨國際合作部長雷依納本月11日與我國駐宏都拉斯大使溫曜禎會晤，同意加強雙邊合作並簽署台宏合作備忘錄，宏都拉斯外交部也發出聲明稿表示，中華民國（台灣）是宏國經濟和社會發展特別重要的戰略夥伴。

卡蕬楚在競選期間曾揚言，當選後將與中國大陸建交，引發外界對台宏邦交的疑慮，卡蕬楚在上月27日舉行就職典禮，蔡英文總統特派副總統賴清德擔任特使出席，並與卡蕬楚舉行雙邊會談。

我駐宏都大使館也持續強化與新政府的合作關係，我駐宏都拉斯大使溫曜禎本月9日會晤宏國副總統Doris Gutierrez，就援助宏國弱勢族群、輔導婦女及青年就業等議題交換意見，Doris Gutierrez副總統並祝賀虎年快樂，駐館表示，雙方晤談氣氛溫馨熱烈。

賴清德上月赴宏都拉斯時，曾贈與宏都拉斯 一批快篩試劑、N95口罩、額溫槍等防疫物資，我駐宏都拉斯大使館10日也在推特貼出溫曜禎將賴清德帶來防疫物資交給衛生部長馬修的照片，由宏都拉斯外長雷依納等人作為見證人。

溫曜禎表示，我們願意繼續加強堅固的友誼與合作關係，他也向宏國保證，在台宏的團結與合作之下，定能捍衛宏國人民的生命與健康。馬修則感謝台灣的援助，強調台灣是最挺宏國抗疫的友好國家之一。

雷依納本月11日也與溫曜禎會晤，溫曜禎對此表示，他有幸與雷依納外長舉行富有成果的會晤，雙方就繼續深化合作，為兩國人民謀福祉的焦點問題進行交流。

宏都拉斯外交部也發出「宏都拉斯和中華民國（台灣）加強雙邊合作」的聲明稿表示，宏都拉斯外交暨國際合作部長雷依納與中華民國（台灣）溫曜禎大使舉行重要會晤，溫曜禎及其技術團隊為解決雙邊合作問題，批准兩國簽署新的合作諒解備忘錄。

聲明稿指出，中華民國（台灣）持續是我國經濟和社會發展特別重要的戰略夥伴，80年來一直保持著密切的友好合作關係，為各領域的社會效益項目提供融資。