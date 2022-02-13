荷蘭中鋒 韋霍斯特 冬窗轉會來到班來（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[利物浦@班來][02/13 (日)22:00] [編號 693]

利物浦參加非洲國家盃的兩大主將 薩拉赫 Mohamed Salah 和 馬內 Sadio Mané 已經歸隊，本場遇上倒數第一的班來，必定要全取3分去拉近跟曼城的距離。

利物浦在2022年不敗，並在各項賽事成績是8戰6勝2平，表現十分理想，並沒有受到薩拉赫和馬內離隊參加非洲國家盃所影響。為了保持實力，主帥 克洛普 Jürgen Klopp 在冬季轉會窗除了堅持留下日本國腳南野拓實和比利時前鋒 奥里吉Divock Origi，更另外從葡萄牙班霸波爾圖Porto簽下哥倫比亞邊鋒 路易斯·迪亞斯 Luis Díaz。再加上薩拉赫和馬內歸隊，現時利物浦的攻擊力可說是更上一層樓。

對手班來位列聯賽榜最後一名，正在水深火熱中。球隊20戰只有14分，雖然比其他受降班威脅的球隊少比賽1場或2場，形勢仍然是十分危急。班來防守力其實不差，20戰只失28球，是英超由第10名起計失球最少的球隊。但攻力始終不足，20戰只進17球，是英超進球第2少的球隊。球隊被紐卡索聯搶走高大中鋒 克里斯·伍德Chris Wood 後，找到了荷蘭中鋒 沃特·韋霍斯特Wout Weghorst 替代，延續高空轟炸戰術，而球隊成績也有改善，聯賽連3場打平。不過本場遇上近況出色、實力高強的利物浦，班來要搶分非輕易。

推薦︰ <足球>693 利物浦@班來 總進球數 (2-3 球)；讓分 (利物浦 (-1))