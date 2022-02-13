一年一度的元宵節落在周二（15日），而元宵又叫「上元節」，是三官大帝之天官大帝的誕辰。民俗專家楊登嵙指出，這天是一年之中補財庫的最佳時機之一，當天有12項禁忌要注意，包括避免剪髮、看醫生、借錢給別人或爆粗口等，小心踩雷恐窮一整年。

楊登嵙表示，三官為上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，亦稱「三界公」，在道教中是僅次於玉皇大帝的神明。

談及一年之中，5大補財庫的最佳時機，楊登嵙指出，分別為上元節（農曆正月十五）、中元節（農曆七月十五）、下元節（農曆十月十五）、農曆大年初一，以及三月十五財神爺聖誕。民眾可在這5天前往廟宇向財神爺求財、補財庫、點財神燈，以求財運亨通。

楊登嵙提醒，元宵節當天有12項禁忌千萬要注意：

1、忌夫妻吵架、小孩哭鬧

天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間應避免爭執，也要儘量避免孩子哭鬧、打小孩，以免給家庭帶來霉運。

2、避免剪髮

髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣驅除。且當日剪髮，易將財富洗之一空，整年存不到積蓄。

3、避免看醫生

除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。

4、避免工具或設備損壞

這天發生工具或是設備損壞，象徵會流失整年財富、霉運降臨，應事先檢查，以防範損壞的事情發生。

5、避免前往晦氣較重的場所

身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

6、防範財物遺失

若丟失財物，意味自己沒能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。

7、不要借錢給人

避免借錢給人，否則他人容易將你的好運氣借走。

8、米缸不可見底

米缸見底有斷炊之凶兆，影響財運。

9、衣服不可破損

注意衣服不要弄破，否則，容易破財、引來霉運。

10、切忌不要殺生、見血

這天是天官大帝誕辰，因此不宜殺生、見血，否則容易引發破財及血光之災，但若是職業與殺生有關就不受此限。

11、不可說髒話、爆粗口

免得禍從口出，引來口角是非。

12、不可穿白色和黑色線條相間的衣服

因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。