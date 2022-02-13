俄羅斯曝險 前五大金控合計近千億

俄烏緊張情勢不斷升高，已經處於開戰的臨界點，使得金融體系所持有的兩國資產部位，尤其是俄羅斯的資產部位，備受關注；對此法人指出，公開資訊觀測站至去年第三季底的統計，持有俄羅斯債券的前五大金控，分別為國泰金282億、富邦金178億、中信金86億、新光金256億、開發金147億，五大金控合計將近千億。

俄羅斯與烏克蘭的緊張形勢升溫，市場關注台灣金融業在烏俄暴險情況。據金管會截至2021年底統計，台灣金融業在烏俄暴險額達2291.71億元，其中俄羅斯達2090.85億元最多，烏克蘭則僅200.86億元。

烏俄戰爭現在已處於一觸即發邊緣，金管會也表示，將密切關注地緣政治風險。據金管會到2021年底統計，俄羅斯暴險部分，以保險業投資1470億元最多，而投信基金和境外基金，由國人投資的俄羅斯資產暴險部位則分別為214億元及354億元，各占其基金淨值0.43%與0.91%，銀行業則是52.85億元。

金管會所公布的統計數字，和上述公開資訊觀測站所揭露的五大金控投資的部位相當的穩合，五大金控旗下都有大型的壽險公司相關的俄羅斯投資部位也都以壽險公司為主，過去俄羅斯一向是新興市場投資的寵兒，但沒有料到俄烏之間的地緣政治情勢急轉直下，也引發金融圈高度矚目。

法人指出，俄羅斯如果攻打烏克蘭，也會引發以美國為首的世界各國對俄羅斯相繼發動戰爭，此時俄羅斯的債券違約機率也大增，法人也認為，目前在債券市場兩國發生戰爭前，俄羅斯的公債價格應該都早已下跌，不過壽險公司的損益表還不會受到影響，因為這些債券部位都放在「持有到到期」科目，因此還不會揭露在損益表。

不過由於價格減損事實上還是會發生，因此除了金管會現在高度矚目這些曝險部位的價值變化之外，壽險公司也期待美、俄總統熱線，能夠讓俄羅斯繼續走外交途徑協調，避免讓俄羅斯攻打烏克蘭，業者也可以鬆口氣。