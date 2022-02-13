空軍三聯隊蕭姓上兵今（13）凌晨因與妻子大吵後，竟趁對方外出散心，殺死兩名1歲半、2歲半幼子，大兒子遭水果刀割頸亡、小兒子遭枕頭悶死，現在佈滿恐怖血跡；而夫妻倆昨天還與親友開心出遊，路途中疑似再度吵起來，蕭男當晚決定殺人，現場留下遺書後輕生，目前命危中，妻子案發後哀戚身影曝光。

據悉，蕭姓男子是空軍三聯隊的上兵，與劉姓妻子育有兩幼子，平常休假會回到潭子住家，今天凌晨在家與妻爭吵，他趁妻獨自外出散心時，將2歲半兒子用水果刀割頸，1歲半兒子則用枕頭悶死，2兒子當場死亡，床邊留有一把沾有血跡的刀子，之後蕭男就跳樓輕生，目前仍命危。

空軍三聯隊蕭姓上兵今（13）凌晨因與妻子大吵後，竟趁對方外出散心，殺死兩名1歲半、2歲半幼子，大兒子遭水果刀割頸亡、小兒子遭枕頭悶死。（翻攝照片）

蕭姓男子與妻子、妻子妹妹、妹妹男友還外出遊玩，路上2人又發生大吵，直到凌晨他才痛下殺手；妻子案發後悲戚的身影曝光。（翻攝照片）

蕭男臉書貼文曾提及妻子與其他男子曖昧，「我也嘗試在努力想讓事情變好，但最近妳的行為卻越來越回不來了」，疑似仍想挽回感情，「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了也是最後一次了」；軍方回應一直知悉蕭男家庭不睦、時常吵架，蕭男1月時曾離家不歸，家屬有向部隊反映，原本已排程為蕭男做精神評估。

據悉蕭男今年1月離家出走，事後曾臉書發文「今年剛開始我就幹了這輩子最瘋狂的傻事，讓很多人擔心我的安危」，並承諾會當個好爸爸、好丈夫，昨天（12）他與妻子、妻子妹妹、妹妹男友還外出遊玩，路上2人又發生大吵，直到凌晨他才痛下殺手；妻子案發後哀戚的身影曝光。