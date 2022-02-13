聯發科(2454)1月營收為歷年同期新高，輕鬆守穩400億元大關，聯發科首季獲利有望連五季創高，現階段IC設計類股將會是中實戶主要關注焦點。

聯發科1月營收435.02億元、月減少5.84%、年增加23.12%，為歷年同期新高，交出淡季不淡的好成績。

受惠於5G智慧型手機晶片出貨增加，聯發科預估第一季營收將季增2~10%，另外，聯發科預計將於第一季取得無形資產、土地建物及海外投資預估26.12億元，並預計處份海外投資14.13億元，故法人預估，聯發科首季EPS落在16.64~20.33元，將連五季創歷史新高。

聯發科目前是全球第四大IC設計公司，營收逾50%來自行動通訊業務，今年天璣9000系列持續打入大陸、印度、北美、歐洲市場。

PMIC(電源管理晶片)產品今年市場仍持續缺貨，是聯發科搭售主要產品給客戶的利器。而聯發科未來三年將開發技術延伸至低功耗CPU、GPU、APU，與聯網通訊技術5G、WiFi 6E/7、藍牙及10GPON等，並與晶圓代工夥伴展開先進製程及3D Chiplet技術的合作，以支持這些新產品的開發。

聯發科目前獲外資連5買超，累計達11146張，上周五股價收在1150元、守穩所有均線位置。分析師表示，從結構面來看，由於股王相對強勢，可望拉高IC設計族的比價空間，換句話說，IC設計類股將會是中實戶主要關注焦點。