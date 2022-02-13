高雄市一名何姓民眾日前收到一張烏龍交通罰單！警方在高楠公路拍照逕行舉發一輛機車騎士超速，不料該分局交通組警員在製作紅單時，將車牌的「A」誤植為「Z」，讓何姓民眾氣得上臉書「爆料公社」貼出這張罰單，強調：「A跟Z差很多好嗎？」，警方事後查證確有此事，表示將主動撤銷罰單，並再加強員警教育。

高雄市楠梓分局1月17日下午1時許在高楠公路拍照逕行舉發一輛機車騎士超速，結果該分局交通組警員在製作紅單時，將民眾車牌英文字母「A」誤植為「Z」，讓無辜的何姓民眾收到「烏龍罰單」，氣得上網爆料，貼出該張罰單，並無奈表示：「別鬧了，A跟Z差很多好嗎？」

高雄市楠梓分局交通組表示，經派員了解何姓民眾爆料之事，確實有誤植情形，除了第一時間立即回覆當事人外，並將主動函請監理單位撤銷該張罰單，另製單的周姓女警將依規定記劣跡處分及檢討改進，楠梓分局也會加強員警教育，及將落實交通違規舉發單審核機制。

何姓民眾的貼文紛紛引起網友留言，有網友指出：「我也遇過，打電話給客服，他會幫你調照片，確認後就告知你不用處理這張罰單了。」不過何姓網友則回覆：「是這樣沒錯，但是就是要另外花時間，這種罰單都掛號，還要去郵局領！」

也有網友調侃警方：「領納稅人的薪水，然後銃康(台語：陷害的意思)納稅人！」、「這種警察犯錯，上級單位都不用管嗎？老百姓的時間都不是時間嗎？」，甚至有網友認為是警察累了，警方製單時應該更加謹慎。