炎亞綸日前邀請韓星崔恃熏受訪。（CL Creative ＆ Entertainment提供）

炎亞綸主持的網路節目《IconiA〉，本週邀請到近期在戀愛節目中引起許多少女關注，更被台灣網友說他神似YouTuber展榮展瑞的崔恃熏受訪，一開始崔恃熏就用流利中文跟大家問好，讓炎亞綸驚訝不已，詢問之下才知道原來崔恃熏都是靠翻譯軟體與大家交流，想過要學好中文，目前仍在努力中。為此自帶流量話題的炎亞綸分享小技巧與建議給崔恃熏，炎亞綸說：「做最真實的自己，你對粉絲真誠，粉絲一定感受得到，也會給你良好的回饋。」

崔恃熏在節目中屬於比較靦腆的男孩，沒想到卻在網路劇中飾演腳踏兩條船的壞男生！崔恃熏表示自己私底下對於喜歡的女生，會像疼愛小孩一樣呵護著對方，並且會跟其他女生保持距離，從訪談中讓大家看到不一樣的崔恃熏。

由於節目中能得到的情報非常少，炎亞綸在節目中安排快問快答環節，讓觀眾朋友可以深入了解崔恃熏，有趣的是，當中有一題是秀出手機桌布，崔恃熏的桌布竟是滿版的花的圖案，讓炎亞綸笑虧說：「原來你這麼少女心喔！」逗樂全場。