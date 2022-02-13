美國1月份通膨率再度超出預期，創下40年新高，國際油價布蘭特油期2/11也再衝刺93.86美元/桶，全球股、債下挫，金融市場震盪。如此驚驚漲的日子，倒底還要忍受多久？全球資產配置領導的瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)全球首席投資總監 Mark Haefele，最新提出看法：通膨持續走高，意味著美聯準會在未來幾個月可能多次升息，「不過，我們預計通膨壓力將在下半年緩解！」

Mark Haefele 點出三項觀察，認為「物價壓力減緩的初步跡象顯現」，其一、二手車價格月增1.5%，年增更是驚人到40.5％，是推動通膨指標上升的原因之一；不過，數據顯示部份商品的供應鏈瓶頸開始消退，包括電視價格下降1.4％，為連續第三個月下滑，且指數中約有20％的項目價格呈現下跌。其二，聯準會的確看起來對通膨擴大至其他領域越來越擔心，因此升息時點有跡象會提前到3月，但隨著通膨回落趨勢會在接下來的時間逐漸增強，決策者會謹慎避免對短期因素驅動的物價上漲「過度反應」，這些短期因素包括疫情和能源成本。

其三，疫情限制近期來在部份國家已經完全解除，此項作法有助於消費形態轉向服務類支出，從而減輕商品價格的上漲壓力，「經濟重啟也會鼓勵更多人投入勞動力市場，緩和薪資壓力。」

瑞銀財富管理研究團隊指出，已留意到兩年期和10年期美債收益率差收窄至44個基本點，這意味著市場認為，目前計入的升息次數足以抑制長期通膨壓力；不過，該團隊也提醒，這也暗示了市場認為經濟擴張的空間，可能不如先前預期的強勁。

對於通膨的後續走勢，Mark Haefele表示，應會在供應鏈中斷問題消退後見頂，物價壓力減緩的初步跡象顯現，預計通膨壓力將在下半年緩解，從而使美聯準會放慢緊縮步伐。