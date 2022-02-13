星卉假裝幫亮哲戳鼻孔快篩。（三立提供）

星卉、亮哲拍戲熟識後建立不錯私交。（三立提供）

亮哲在三立8點台劇《天之驕女》中飾演惡人木村健司，因一串的謊言被揭穿，和結褵20年的星卉離婚和陳珮騏在一起，誰知兩人感情不睦，亮哲轉眼又吃回頭草找星卉，甚至在左胸膛刺上代表星卉的星星刺青再度示愛，盼前妻重回身邊。劇中壞得讓女性觀眾咬牙切齒，但私下的他，亮哲根本是十足寵妻魔人、女兒傻瓜。

亮哲笑說寵妻和寵小孩不一樣，寵妻就是不能回嘴，理由是「反正都講不過她，就是盡量默默地承受。結婚多年心得就是「安靜下來的時候對方比較不會得理不饒人，我覺得這是我們夫妻相處模式」，還幽默說出老婆可愛的地方：「我老婆是屬於那種一輩子都覺得自己很胖的人，即便我覺得還好，她還是覺得胖」，所以亮哲就會特別去準備一些減肥餐，或是低醣減碳之類的餐飲，在她工作比較忙時，回家馬上就吃得到。

在夫妻相處哲學上，他認為就是盡量配合，譬如說載她去上班，然後不拍戲有空時接她下班，她想要去哪就帶她去。亮哲覺得其實他們就是一般日常生活，但是很多人聽起來就覺得好像他是滿會寵老婆的丈夫。亮哲自嘲其實就是根木頭，平常不是甜言蜜語的人，跟劇中角色差很多，所以演木村這角色揣摩很久，笑稱自己離渣男差很遠，他舉例有時老婆開心說些甜言蜜語，順便撒嬌，他會回應的就只是「呵呵」這一招。

至於寵女兒，他的觀念是「不能寵溺多於寵愛」，但有時候她們想要什麼東西時，亮哲雖然唸歸唸，但還會去幫她們做或買，但他很希望孩子能養成獨立的習慣，「如果有一天他們真的不需要我，我就沒有存在感了」，自嘲是一個十足矛盾的老爸。亮哲表示平時小孩不會看他演戲，但小孩卻很喜歡叫他演壞人，有時回到家，會一直叫老爸演壞人給她們看，看完就笑得很開心，亮哲嘆氣笑說：「我有一種受傷的感覺，到底是我演得不夠好、不夠凶還是怎樣？演完還要被她們笑，好像我在耍猴戲一樣。」

亮哲說因為演人，上戲之前要先揣摩眼神，臉帶不削和猜疑，但最近因演出壞人太久，有時戲多一點，不小心下戲時會將邪惡眼神帶回家，連朋友都說他看起來好凶，斜眼看人像凶神惡煞般。所以戲殺青後亮哲打算先放逐自己上山幾天，把演壞人的負面情緒洗去，目前已約了幾位喜歡爬山的演員朋友，戲一拍完就要趕快去用大自然洗滌下自己的心，因為木村這個角色真的太負面，負面到沒有發洩的出口。

《天之驕女》劇情接近尾聲，大家都發現亮哲不一樣了，他笑說真的有變胖，他從去年8月搬家後，就是勞動大於運動，只有偶爾在家做一些肌力運動，但很久沒做有氧運動了，他記得在拍寫真時才66公斤、去年搬家達到73公斤，今年過完年到了77.5公斤，體重一直往上飆。他還自曝剛演木村的時候體型偏瘦，那時為了角色帥氣好看，就穿比合身的衣服，現在真的好後悔，因為衣服太合身，每次上戲演出時，除了要記走位還不能忘記要縮肚，真的很累。