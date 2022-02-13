艾怡良展現宛如旅行般的輕鬆姿態。（《Ciao潮旅》提供）

艾怡良日前為潮流雜誌拍攝封面人物並且受訪，剛在北流完成個人首次的大型售票演唱會的她，2021年在金馬獎和台北電影節上，以電影《我沒有談的那場戀愛》女主角身分入圍最佳新演員獎，雖只差臨門一腳，但為電影譜寫的主題曲〈我這個人〉拿下了第58屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎。

她認為演員和歌手之間有個巨大的差異，前者要走進陌生人的生命中，後者則要唱出專屬於自己的情感。艾怡良說：「當歌手的時候，我得到很大的包容，可以說自己想說的話，做到『忠於自我，誠實以對』。有人說從我的歌曲中聽到我的破碎與脆弱，因此獲得撫慰。誠實是有撫慰力量的。」

但如何把對自己的誠實，灌注到角色的人生，艾怡良著實花了一些時間找到與劇中角色郭勤勤的連結。「我想像自己剛踏入社會時臭臉的樣子。這其實是一段我不想再經歷的回憶，當我和自己和解之後，保護牆才會慢慢降下來。」她同樣從回憶的片段中翻找，在郭勤勤身上找到一部份的艾怡良，演活了戲裡的角色郭勤勤，也和過去的自己和解。