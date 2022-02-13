烏克蘭情勢緊張，外界關切我在當地國人如何撤離？外交部今天表示，目前烏克蘭境內國際航班仍正常營運，我國駐俄羅斯代表處已建議我旅居烏克蘭的國人利用民航班機儘速離開烏國。另提醒在烏克蘭的國人準備旅行所需，同時儲備一切生活必需品，並注意個人人身安全。

俄羅斯與烏克蘭緊張情勢昇高，美國明確表態不出兵，總統府昨晚已發表5點聲明，強調外交部將適時採取必要協助，確保國人安全無虞。行政院各部會將持續密切關注局勢變化，就民生物價、物資及股匯市狀況，採取必要因應的措施，維持民生物資、物價穩定，並維持總體經濟穩定。

針對外界關切相關人員撤離行動，外交部副發言人崔靜麟今天表示，外交部已於12日發布旅遊警示，呼籲國人避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內留學及工作的約25位我國僑民，儘速離開烏克蘭。

他說，考量目前烏克蘭境內國際航班仍正常營運，我國駐俄羅斯代表處已再度建議我旅居烏克蘭的國人利用民航班機儘速離開烏國。駐俄羅斯代表處將持續與旅居烏克蘭的國人保持聯絡，隨時提供俄烏情勢最新發展及相關資訊，並給予必要的協助。