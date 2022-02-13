林園分局於重要路口及路段放置Q版警察人形立牌。（洪靖宜攝）

為防治交通事故，高雄市政府警察局林園分局特別製作45面Q版員警宣導立牌，在車來車往的道路上頗吸睛，Q版萌警立牌頭上還畫了紅豆冰，相當具地方特色，其實林園分局過去就曾打出「女警立牌」，成功引發話題，現在又推Q版員警，成效如何，仍待觀察。

高雄林園分局轄區的台1線、台25線、台27線、台29線及通往屏東東港地區的聯絡道路市道188，時常都有車速較快狀況，因此只要遇到車禍發生，就可能會來不及反應，造成傷亡。

因此林園分局特別委託廣告公司設計Q版萌警宣導立牌，畫風俏皮可愛，一共有2個版本，一個是舉起「路口慢看停」手板，手拿測速照相機，提醒用路人注意；另一個則是高舉「慢」字牌，特別的是兩版頭上都有用大寮著名特產紅豆畫成的紅豆冰，頗具當地特色，讓不少路過騎士忍不住多看幾眼。

林園、大寮區幅員廣大，為了將有效警力發揮最大功效，因此將45面Q版警察人形立牌，放置在交通重要路口及路段，希望能吸引民眾注意，放慢速度。有民眾認為該Q版立牌確實會引起注意，想看一下到底是什麼東西，也有人說確實會放慢速度，因為會想說附近是否有測速。

根據林園分局交通組統計，110年轄區A1交通事故比起109年增加5件；A2案件109年一共2847件，相較去年2796件，減少51件，計共減少46件。雖總計數據下降，但交通安全安全作為仍得持續精進，除設置宣導牌，也於各易肇事路口路段及主要幹道轉彎入彎處設置爆閃燈，分局長張泰賓更親自到各交通重點路口路段檢視督辦，強化宣導執行。

過去林園分局就曾推出「女警立牌」，特別製作1比1的漂亮女警人形立牌放在易肇事路段，且這名女警就在大寮分駐所服務，也曾引發話題。現在推出Q版人行宣導立牌也希望能民眾提高注意力，是否真正能夠達到防治交通事故的目的，得看屆時數字是否下降才能知曉。