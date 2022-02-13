葡萄牙境內、緊鄰西班牙邊境的奧拓林多索（Alto Lindoso）水庫乾旱嚴重，導致30年前遭淹沒的西班牙村莊阿賽雷多（Aceredo）重見天日。

一座位在西班牙與葡萄牙交界的水庫近日因為乾枯，導致30年前被荒廢、淹沒的「鬼村」從湖底現形，值得注意的是，即便長時間浸在水裡，許多建築、當時的生活樣貌仍保存相當完好，酒瓶仍穩固站在桌子上，農田、舊街道痕跡依舊清晰可見。

綜合路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，位在葡萄牙境內、緊鄰西班牙邊境的奧拓林多索（Alto Lindoso）水庫近日乾旱嚴重，水庫蓄水量降至15%，導致30年前遭淹沒的西班牙村落阿賽雷多（Aceredo）在乾枯的湖底重見天日。

這座鬼村近日意外成為熱門觀光景點，許多遊客到訪探尋30年前居民的生活。

被淹沒30年的西班牙「鬼村」阿賽雷多（Aceredo）成熱門觀光景點。

根據畫面，這座荒廢的村落如同電影場景中出現的古代廢墟，建築物內外都可見湖底泥土乾枯的龜裂紋路，部分房舍已沒了屋頂、或半毀，露出磚牆或木造殘骸。

30年前遭淹沒的西班牙「鬼村」阿賽雷多（Aceredo）重見天日，建築內的地面也呈現龜裂紋路。（圖／路透社）

被淹沒前，阿賽雷多約有120名居民、70棟建築，即便許多建築已經被水沖毀，不過令人驚訝的是，仍有部分建築保存相當完好，一座咖啡館內仍可見放置了啤酒瓶的箱子，下半身卡在泥土裡的木桌上仍穩穩站著玻璃瓶及鍋子，以石牆劃出的農田輪廓、貫穿村落的小路至今依舊清晰可見，甚至還有一座戶外使用的噴泉式飲水機，仍持續從生鏽的管線中流出涓涓細水。

沉入水底的「鬼村」阿賽雷多（Aceredo），噴泉式飲水機仍持續從生鏽的管線中流出涓涓細水。

來訪的觀光客羅梅洛（Maximino Perez Romero）形容，感覺就像在「看電影」，「我有一種悲傷的感覺。」

30年前遭淹沒的西班牙「鬼村」阿賽雷多（Aceredo）重見天日，農田及道路輪廓清晰可見。（圖／路透社）

《每日郵報》報導，阿賽雷多會被淹沒，源自於1968年西、葡兩國的協議，政府決定利用共享的邊界河來建造林多索水壩，不過打造這座水壩必須徵收鄰近好幾個村落的土地，為了讓村民離開，葡萄牙電力公司（Energias de Portugal，EDP）開始和村民協商，不過初期阿賽雷多多數村民都不願離開，雖然部分村民在獲得補償後妥協，其他居民仍堅定反抗，後來葡萄牙電力公司稱已說服51%村民離開，當局遂宣布「強制徵收」土地，不管居民的示威及絕食抗議。

1992年，一座葡萄牙水力發電廠關閉閘門，導致利米亞河（Limia）淹沒阿賽雷多及另外4座村莊，形成奧拓林多索水庫。

地勢較高的居民有較多時間準備撤離，有一座村落的居民還有時間拆除教堂，將磚瓦移到別處重建，或是從墳墓中挖掘已故親人的遺骸並帶走。不過另外2座村落布斯卡爾克（Buscalque）、歐寶（O Bao）的居民就沒有這麼幸運，他們必須揹著家當游到安全的地方，任由家畜溺死在逐漸上升的水位之中。