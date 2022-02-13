為尋求更多關懷他人的管道，擔任法官20年的林世民毅然離開舒適圈，投入律師工作，他說，以前一個月頂多處理15起案件，現在能幫助更多在司法中徬徨的民眾，接下來還將發展自媒體，呈現民眾在訴訟過程中可能遭遇的各種問題，讓更多人懂得如何去面對司法。

提到從法官轉任律師的心路歷程，林世民說，法院的判決就是二分法，但有些事情不只有對或錯，若沒打破二分法的框架，無法真正解決問題；擔任法官時對訴訟當事人的關心只能侷限在案件中，且司法人與一般民眾的思考方向不同，希望有個更大的舞台，無拘束的擴大他對人們的關懷，能在與當事人對談的過程中表達關懷、提供更多法律與心理上的協助。

站在法官與律師的位置真的不一樣，林世民說，法官面對的是經過篩選後的事件，且民眾對法官戒心較重；律師則能直面當事人的真實情緒，常常在他們發洩心中的不滿後，更能夠理性思考自己的問題、自己想要的是什麼，這些過程對他也是一種學習。

去年8月辭去法官、轉任律師，林世民現在更成立自己的事務所，他說，希望幫助更多人不必走上訴訟程序，能先達到和解、成功得到想要的目的；有感於上法院的人心中都有許多鬱悶與徬徨，事務所決定與行銷公司合作，嘗試以自媒體的方式呈現許多司法案件，完整呈現當事人的心情與律師處理技巧、法官觀點等，盼讓當事人面對司法不再畏懼。

林世民強調，自媒體的使用與線上審訊是必然趨勢，台灣因疫情而加速發展自媒體，他則希望讓面臨司法問題的民眾可透過過去案例找到解答，目前仍在嘗試製作中，預計2個月後上線，也期盼未來能到偏鄉地區協助原住民與弱勢民眾，真正落實社會公平正義。