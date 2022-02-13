人體所需的6大營養素包含醣類、蛋白質、脂肪、維生素、礦物質和水，其中醣類又稱作碳水化合物，是提供身體主要熱量的來源之一，食物來源包括五穀根莖類、米、麵等澱粉類，想透過減少醣類攝取以減脂瘦身的話，營養師余朱青提醒，若當天已經吃了碳水化合物，下一餐就可以減少主食攝取，甚至直接不要吃。

余朱青在臉書粉專發文，表示如果想透過減少醣類攝取以減脂瘦身，每餐都必須徹底執行，含糖飲料、精緻甜點都盡量不要吃，另外還有一個重點就是「澱粉的攝取也要減量」，比如一碗白飯有280大卡，如果當天吃了2顆小籠包，一整天的飯量就要減少半碗；若是吃了蔥抓餅、蔥油餅等油煎餅皮類的食物，吃掉半片就要減少飯量，吃掉一片則可以直接省去一餐的主食。

余朱青也提醒，不是只有吃到白飯才是吃到主餐，麵、麵包、粥同樣算是主食類，尤其吐司更是不容小覷，一片的熱量就將近140大卡，2片就和一碗白飯熱量相同，所以需要飲食控制或體重管理的人，在吃東西時可以做食物代換的練習，把每樣食物分類，如果這餐已經吃到所需份量，下一餐就可以少攝取一些。

另外余朱青也附上常吃的全榖根莖類食物的熱量表，以140大卡為單位計算，分別等於白粥1碗、麵條1碗、燕麥半碗、廣式蘿蔔糕2塊、饅頭2/3顆、通心粉40公克、玉米2/3根、甜不辣4條、冬粉1把、米粉1把、蘇打餅6片、小餐包2個、吐司1片、蔥抓餅半片，藍莓貝果半個。