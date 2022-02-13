媒體報導，總統府前祕書長蘇嘉全幕僚張嘉玲被勸進參選新北市中和區議員，外傳，主因高層不滿現任議員張志豪從英系跳槽至湧言會，張志豪臉書12日換上與蔡英文總統合照並寫下「電話民調唯一支持」。張志豪：呼籲特定人士不要透過放話做親痛仇快的政治操作。

張志豪表示，黨主席已於選對會會議中強調，唯有團結才是勝選的重要關鍵因素，呼籲特定人士不要透過放話做親痛仇快的政治操作。張志豪更拿出日前總統親筆鼓勵的文字，承諾一定會努力為中和打拚。

張志豪說，2018年當選至今，每一天都勤懇踏實、認真服務。地方經營再困難，沒有一刻鬆懈。唯有專業專職問政，全面行動服務，力拚建設，才能用政績回應支持者期待，不負所託。中和是他成長的地方，縱使是傳統的艱困選區，沒有錢沒有資源，但藉由專業幕僚訓練出的創意、活力和行動力，一步步突破困境，一步步爭取認同和支持。

張志豪說，民主進步黨是執政黨，作為黨籍基層民代，初心不變，永遠要全力以赴，配合蔡英文總統，從中央到地方，全面宣傳政績，讓人民有感。他更是一直感謝蔡英文總統8年的歷練和栽培，過去每一個工作都是成長的養分，也感謝趙永清委員和江永昌委員的提攜，讓陽光團隊從中央到地方，拚命做事、努力服務。

張志豪認為，黨內初選，是民主進步黨的價值與傳統。他會用政績尋求認同、力拚連任，全力以赴，繼續加油！為中和打拚，為台灣而戰！