北市網溪里長夏萬浪表示，每年發放小提燈對里民來說是個期盼，而小朋友高興全家也都開心。（夏萬浪提供／游念育台北傳真）

大安區法治里長林佩燕指出，北市雖停止發放小提燈，但里民都很希望能恢復發放。（林佩燕提供／游念育台北傳真）

台北市自1997年起每年都會發放以當年生肖為主題的小提燈，但在2019年因i-Voting提案通過而停止發放，儘管如此，北市里長在元宵節時，仍會印製小提燈，與大小朋友一同體驗傳統節慶的氛圍；北市網溪里長夏萬浪表示，每年發放小提燈對里民來說是個期盼，而小朋友高興全家也都開心。

2019年有民眾考量環保，提案停止發送小提燈，經i-Voting投票通過，市府也取消至今，里長看到小朋友過節沒有提燈感到失落，因此決定維持傳統，自行印製小提燈，發送給需要的里民。大安區法治里長林佩燕指出，北市雖停止發放小提燈，但里民都很希望能恢復發放，因此編列一筆預算來印製小提燈，讓小朋友也能體會到元宵節的樂趣。

北市民安里長羅孝英表示，今年除了文昌宮贈送的提燈外，也自掏腰包印製能戴在頭上的虎年小提燈，並訂製了環保燈籠，還能當存錢筒使用，里民一同迎古仔燈祈福踩街，讓祖孫一同感受過節的氣氛。

夏萬浪說，元宵節許多活動已慢慢失傳，盼能把提燈籠這項傳統傳承下去，而今年也因雞蛋荒，同時藉著傳統節慶，來領取小提燈的里民，也會贈送一顆雞蛋，每年台北城隍廟也會發放100個小提燈給里長，贈送給需要的里民。

領到小提燈的高小姐指出，北市府不發放小提燈後真的很失望，幸好里長能維持傳統，讓孩子也能體驗元宵節的樂趣，而小提燈每年都具有不同特色，造型很可愛，以集滿十二生肖的小提燈為目標。

台北霞海城隍廟也將在15日晚間6點，發放「稻埕虎」小提燈，這次的小提燈是由紙雕大師洪新富設計結構細節、大稻埕插畫家「歪臉貓」以大稻埕元素做圖騰設計，提燈上印製著代表大稻埕產業，老虎背上印有台北霞海城隍廟的LOGO象徵保平安，手提把上也有代表幸福及財富的字樣。