中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增12例本土個案，其中1例新北市設計師感染源不明，目前國內包含此案，還有8條感染源不明的傳播鏈尚未監測期滿仍進行中，包含高雄砂石場、大陸入境的家庭、樹林電子廠、汐止手搖飲、板橋家庭、日翊物流、礁溪長榮飯店、高雄諾貝爾相關，總計共9條傳播鏈感染源不明。

其中汐止手搖飲員工病毒序列出爐，和日前的雙北房仲案一致，該案事實上已經監測期滿卻死灰復燃，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，過去也曾發生過「斷鏈」情況，可能是日前尚未匡列的隱藏個案在社區中所導致。

條感染源不明的汐止手搖飲店員的病毒基因序列今出爐，羅一鈞表示，這名店員的病毒序列，和日前的雙北房仲案相同，事實上，房仲的親友和後續引發加貝爾幼兒園感染的兩起相關群聚，已經監測期滿，如今又有人確診。是否表示有隱藏傳播鏈日前沒有揪出？

羅一鈞認為，不排除是過去尚未匡列的個案在社區中導致，由於屬於非特定人士，很難透過匡列方式全數匡列隔離，隱藏的傳播鏈只能靠民眾在社區中維持配戴口罩等防疫措施。

羅一鈞表示，「斷鏈」的情況並非第一次，例如之前錢都火鍋案、亞旭案等都曾一度中斷，而後來又出現加貝爾幼兒園群聚，以及目前樹林電子廠案。

目前國內需要待釐清感染源案，羅一鈞表示，加上今天新增的1名新北設計師外，還有8條感染源不明的傳播鏈尚未監測期滿仍進行中，包含高雄砂石場、中國大陸入境的家庭、樹林電子廠、汐止手搖飲、板橋家庭、日翊物流、礁溪長榮飯店、高雄諾貝爾相關等共9案。

好消息是，日翊物流群聚，後來透過警政協尋疫調發現，日翊物流後續個案的足跡曾有去過農家樂，這兩起可以說，「看到有連結」。