台新金(2887)近來持續獲外資加碼，累計外資持股比來到27.76%，達波段高。從技術面來看，K線連3紅，股價突破周線、月線和季線，短線呈多頭排列。基本面元月營收55.89億元，年增44%，月營收連8個月年增正成長。

台新金1月自結稅後淨利2.8億元(含金控取得台新人壽交易合約中之或有價金評價受殖利率上升影響4.79億及沖銷台新人壽處分債券部位之未攤銷溢價17.83億)，累計每股稅後淨利(EPS)0.01元。

各子公司獲利如下：

台新銀行1月稅後淨利14.1億元，主要由於核心業務獲利動能穩健，致銀行淨利收及淨手收均較前月去年同期增加。資產品質仍維持穩健，截至1月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為941.34%。

台新證券1月稅後淨利0.1億元，主係當月證券市場日均量較上月下滑約7%，且大盤指數波動大，致影響經紀手續費收入及投資利益。

台新人壽111年1月稅後淨利10.9億元，主係因保費收入持續成長及投資資產配置調整，處分部份債券，致整體獲利表現優異。