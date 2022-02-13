新北市今新增7例確診，其中高雄砂石場家族成員3名成員住在新北，2名分別就讀新北林口的國中、國小，2校明起全校停課14天，採線上教學；另樹林嘉聯益電子廠3名移工居家隔離陰轉陽；及過年曾至高雄旅遊的新北設計師也確診，感染源待釐清。

新北市長侯友宜表示，今新增有3例是高雄砂石場一家7人染疫事件的延伸，個案對新北市影響大，因家族中有3人是新北市民，家住林口，是苗栗確診案通知新北匡列採檢，3個案年紀小，過年期間到外婆家去玩，7日外婆帶孫子到苗栗跟親友一同出遊，10日返回台北，傳播鏈非常清楚。

侯友宜說，3個案分別是3歲、8歲、14歲，Ct值分別為：27.3、22.8、32.6，其中2人就讀新北國小與國中，2校明起全校停課14天，將採線上教學，校園今已完成環境清消，全校教職員工提供免費快篩試劑使用，如家長照顧學生有有困難，學校可以提供基本照顧，全案匡列接觸者79人、79人居家隔離。

侯友宜說，染疫的新北市設計師過年期間待在高雄，後返回北部有到台中等地，回來後12日身體不適PCR採檢確診，染感染原在高雄，須基因定序才得知感染源，目前匡列6名接觸者。