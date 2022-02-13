法國民眾仿效加拿大卡車「自由車隊」行動，今天齊聚巴黎示威，抗議生活成本高漲、反對COVID-19防疫限制措施；警方則發射催淚瓦斯並開出數百張罰單，驅散試圖阻礙交通的車隊。

法新和路透社報導，受到讓加拿大首都渥太華（Ottawa）陷入癱瘓的卡車司機啟發，法國各地的汽車、卡車、箱型車駕駛人組成車隊，前進巴黎。

法國警方已禁止這場遊行，面對車隊不顧禁令前來，迅速採取行動在進城各路口試圖攔車，對違反禁令參加示威的民眾開出罰單。

抗議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施的車隊突破警察防線，開進巴黎市中心，打亂凱旋門（Arc de Triomphe）、香榭麗舍（Champs Elysees）等地的交通；警方接著朝示威者發動催淚瓦斯。

內政部表示，警方共逮捕54名抗議人士並開出337張罰單。

部分示威群眾是反對需出示COVID-19疫苗通行證才能出入公共場館，部分則是抗議能源與糧食價格高漲，相關議題就是2018年底、2019年初引爆「黃背心」抗議運動、搖撼法國的起因。

內政部表示，全法國有約3萬2000人參與抗議，包括巴黎的7600多人。

法國不到兩個月即將舉行總統大選，總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府試著不讓最新示威行動擴大成「黃背心」反政府抗議活動的規模。

法國政府已經表示，他們計劃本月底放寬口罩強制令，並於3月底或4月初結束疫苗通行證規範。