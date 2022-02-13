世界智慧財產權組織（WIPO）近日發佈數據顯示，華為以6952件已公佈PCT申請成為2021年的最大申請人。這也是華為連續5年位居申請人榜首。據《中國證券報》報導，此次共有13家大陸企業進入全球PCT國際專利申請人排行榜前50名，除華為之外還包括OPPO、京東方、中興通訊、vivo、大疆、騰訊、小米等公司。

據世界智慧財產權組織2月10日在日內瓦發佈資料顯示，2021年大陸申請人通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交的國際專利申請達6.95萬件，蟬聯全球第一、年增率0.9％。緊隨大陸之後的是美國的5萬9570件、年增1.9％；日本5萬260件、年減0.6％；南韓2萬678件、年增3.2％。以及德國的1萬7322件、年減幅6.4％。

從公司來看，華為以6952件已公佈PCT申請成為2021年的最大申請人。之後依序分別是高通的3931件、三星3041件、LG電子2885件與三菱2673件。

據了解，華為從1995年開始申請第一件大陸專利，1999年申請第一件美國專利。2008年首次在世界智慧財產權組織的PCT專利申請排名第一。而在經營策略ˇ上，華為每年將10％以上的銷售收入投入研究與開發。據悉2021年華為預計在各領域的研發投入超過1300億元人民幣。