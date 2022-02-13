新北市今（13日）新增7例確診，新北市衛生局公布確診者足跡，足跡遍及新莊超市、便利商店，搭乘過捷運松山新店線、板南線、國光客運1826線至台中。衛生局呼籲，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉等症狀，應佩戴口罩盡速至採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。

衛生局公布，案19664於2月8日到過新莊田倉生鮮超市、全家便利商店新莊副安店；目前感染源不明的新北設計師案19665於2月8日搭乘過捷運松山新店線，從新店區公所站到北市古亭。

案19665於2月9日下午2時許搭乘板南線，從忠孝新生站至西門站，再轉乘松山新店線至新店區公所站；下午7時許，搭乘捷運松山新店線，從新店區公所站至西門站，轉成板南線至忠孝新生站下車。

2案19665於月11日上午8時在台北轉運站搭乘國光客運1826線至台中水湳轉運站，下午4時在搭乘國光客運1826線返回台北轉運站。晚間10時許，搭乘板南線轉松山新店線，從忠孝新生站返回新店區公所站。