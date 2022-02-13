有「醫界王陽明」之稱的賴弘國梅開三度，將與交往1年的女友Alice結婚，賴弘國今（13日）也大方證實，女方肚皮有喜，寶寶預產期就在8月。相較於賴弘國即將成家，前妻「阿嬌」鍾欣潼則在陸綜感性聊到，情侶花費的問題，阿嬌不排斥「AA制」（平均分擔所需費用），但她卻有所顧慮說：「我是擔心對方沒...負擔不起」，讓外界立刻聯想到阿嬌的前夫賴弘國。

阿嬌近日在陸綜《因為是朋友呀》和來賓陳妍希聊暢談夫妻相處之道，期間聊到情侶花費如何分配的問題，主持人之一的「阿Sa」蔡卓妍就提出可以AA制，對此，阿嬌是不排斥，但她卻有所顧慮說：「我是擔心對方沒...負擔不起」，陳妍希則認為，若對方經濟能力和自己不對等，就需要彼此互相配合。

阿嬌的反應立刻讓外界聯想起她與前夫「醫界王陽明」賴弘國，阿嬌與賴弘國有過短命14個月婚姻，雙方最後在2020年3月離婚，而回顧兩人的世紀婚禮，從婚戒、在美國的婚前派對、回香港宴客以及馬爾地夫的蜜月等費用，因為阿嬌堅持「不會拿錢把自己嫁出去」，所以費用全都由賴弘國買單，也因婚事花費甚鉅，一度讓賴弘國結婚結到快破產。

不過賴弘國、阿嬌自從2020年3月分開後，阿嬌把重心轉往工作，在電影、戲劇和綜藝都闖出成績，而賴弘國則是和女友Alice低調交往1年，隨著賴弘國梅開三度，向女友求婚成功後，他今則證實雙喜臨門，女友已懷孕，寶寶預產期就在8月，小倆口即將升格在今年夏天升格當新手爸媽。