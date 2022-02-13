擁有艷麗的臉蛋與性感S曲線的女星林采緹，當年cosplay知名動漫角色「蛇姬」，完美還原二次元女神，她因此一路紅到日本，因此擁有一大票粉絲支持至今，如今林采緹離婚成了單親媽，非常堅強地努力工作也認真生活，經常透過社群分享美照，而趁著新春期間，林采緹把握休假時光小出遊，現身台東，一席透視裝透出「神秘黑影」，惹得網友一片暴動。

林采緹當媽後不改尺度，甚至更積極鍛鍊身體曲線，就為了更好地配合各項工作要求，努力賺育兒費，愛護粉絲的她，不時在社群釋出健身照或火辣美照做福利，幾天前她就現身「南台灣樂園」墾丁，打卡拍照穿的戰服超犯規，一身酒紅比基尼外罩短版條紋上衣，曼妙身材全見客，讓人直噴鼻血，大讚「女神還是一樣辣」、「衣服選得好」、「笑得比太陽還燦爛啊」，引來大批男性粉絲圍觀。

才過2天，林采緹移動到了風景美如畫的東台灣，在台東享受這些日子在台北很少見的陽光，她在初鹿牧場打了卡，寫下：「遼闊的大草原，連接著山嵐與藍天，看過去一望無際，好喜歡」，一臉燦笑藏不住好心情，而她選穿的衣服，可一點都不符合牧場的樸質風味。

只見林采緹穿了件米白色蕾絲短版上衣，襯托纖細小蠻腰，而布料是半透明設計，她在衣服底下穿著神祕黑色內衣，若隱若現比直接露胸露腿還魅惑，粉絲瞬間擠爆留言區，紛紛直呼「這件有點辣」、「離婚後反而更漂亮了！」、「好厲害的衣服」。