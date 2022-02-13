女星翁馨儀以擔任林俊傑《記得》MV女主角出道，2013年她僅20歲即帶球嫁給大13歲的張菲兒子張少懷，結婚8年育有寶貝女兒「小櫻桃」跟兒子「栗子」，在社群分享生活時，老公有時也成為她數落曬恩愛的方式，近日到烏來泡湯要求師丈（老公）幫拍美照，得到的成品令她怒飆尪「是在報復我嗎？」

翁馨儀和難得享受假期，和師丈（張少懷）帶著一對寶貝去烏來泡湯，便在社群分享，在泡湯時叫師丈幫忙拍照1張，而師丈以「泡得正舒服」拒絕，但翁馨儀秉著金牛座節儉的性格直呼「多付了2千多元，總要幫我拍照吧！」，師丈也被說服只好去拍，但結果真只拍出1張可以看，讓翁馨儀接著怒嗆「是在報復我嗎？其它張都把我拍得像溺水耶！」

對此，從翁馨儀曬出的照片中，她第1張裹著大浴巾並透出雪白美肌及蜜大腿，站在浴池邊淺淺的一抹微笑，唯美的湯屋景色和她搭配的剛剛好，但如翁馨儀在社群說的「往左滑」，立即看到她閉著眼、舉起雙手，真的有如她說「拍得像溺水耶」，但其他在湯屋外的模樣，師丈還是有盡責的補捉到她的美樣。

翁馨儀泡湯被師丈拍出反差樣。（圖/翁馨儀臉書）

看到翁馨儀曬出的「張少懷視角」，網友笑翻回應，「第二張100分」、「好鬧~~~」、「讓我不由好奇，是眼睛準備要閉上還是要張開」、「溺水照很鬧」、「笑出來，委屈妳了」、「我道歉，第二張直接噴笑」。