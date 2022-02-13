邱姓、陳姓、曹姓3名青年，與被害的詹女原本就是玩伴，卻為了金錢翻臉，2019年，邱等3人約詹女在新北市汐止區一處宮廟見面，卻持鋁棒、磚頭痛毆詹，還將人押往淡水住處凌虐超過12小時，直到詹女喪失意識，3人害怕鬧出人命，才通知救護車，檢警介入調查。士林地院審結，認定雙方並無債務糾紛，邱等3人犯結夥攜帶兇器強盜罪，分別判處7年到7年6月徒刑，可上訴。

2019年11月19日上午9點多，邱男以臉書聯繫詹女，邀約外出對質，曹、陳2人則在宮廟守候，曹聲稱詹女曾到桃園，他幫忙出火車票錢、買菸、買飲料，要求詹歸還1萬元，但詹女詢問怎麼算出來的，3人即以球棒毆打，隨即被押往邱男位在淡水的住處囚禁。

詹女審理中稱，邱等3人毆打她後，她曾試圖要逃跑，但被曹攔下來說「不還錢的話就別想活命」，從汐止前往淡水途中，還遇到警察臨檢，她不敢跟警察說她被打，因為害怕再次被打，進入邱的住處後眾人輪流看守，還說「敢逃跑就死定了」，並翻找她的背包，拿走提款卡等物品，要她打電話給家人籌錢才能離開，曹、陳更在旁錄影。

詹女被打到頭部外傷、臉部瘀腫、撕裂傷，四肢則有挫傷、多處瘀腫，直到20日晚間6點多，傷重意識不清，邱等人才通知救護車到場，詹女趕緊報警處理。

合議庭採信詹女說法，認為他們一起出去玩，詹女曾經幫他們路過前，會互相請客，認定邱等人以欠錢等不實理由，向詹女索取金錢，實際上並無債關係，邱等3人為了強盜財物，攜帶鋁製球棒，繼而強令詹女前往邱的住處而剝奪行動自由。其中邱男則因坦承犯行，與詹女達成和解，判處徒刑7年，另外曹姓、陳姓青年，則未依約給付和解金，判處徒刑7年6月、7年4月。