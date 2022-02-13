新北市今新增7例確診，其中高雄砂石場家族3名染疫孩童住在新北，2名分別就讀新北林口的國中、國小，2校明起全校停課14天，將採線上教學，被問到會對全校師生做採檢嗎？新北市衛生局長陳潤秋說，2校同班學生與補習班學生及老師全班都會做PCR採檢進行中，並進行居家隔離，至於全校師生用居家快篩方式，每位同學發放2劑快篩，第一劑今要做居家快篩，另一劑會在7天後再請他們再做一次。

新北市長侯友宜提醒，新北市有31處社區篩檢站，歡迎有健康疑慮民眾可以前往篩檢。