鋼價落底反彈，鋼鐵龍頭股中鋼(2002)尚未發布元月營收，但受到國際鋼價上彈激勵，以及中鋼下周開出的3月內銷盤價看漲下，吸引外資連四日買超4萬5726張，投信也已經連9日敲進8548張，推升上周五在大盤亂流下，穩盤收漲0.05元或0.14%、報35.7元。

鋼價落底反彈，農曆年前除了歐洲最大鋼廠阿塞洛．米塔爾熱軋調漲50元歐元外，年後日本最大鋼廠日鐵鋼廠(Nippon Steel)也傳出4月熱軋外銷報價，每公噸擬大漲50-100美元，國際鐵礦砂漲聲不斷，而中國大陸指標鋼廠寶武鋼、鞍本鋼二大集團，自2021年6月開出漲盤，接下來去年7月到今年2月，長達八個月時間盤勢非平即跌，周四公布3月新價一口氣大漲人民幣300元，令市場對鋼市眼睛為之一亮。另外河靜鋼4月盤價也看漲，市場預期，上述皆有助於中鋼本周四開出的3月內銷盤價，順勢調漲價格。

大陸寶鋼開出3月盤價，全面調漲熱軋、非方向性電磁鋼片等各項鋼品價格，每公噸大漲人民幣200～350元。鞍鋼也公布的3月盤價，除中厚板每公噸調漲人民幣200元、與非方向性電磁鋼片每公噸大漲人民幣400元外，其它熱軋、冷軋、鍍鋅、線材等多項鋼品，每公噸都調漲人民幣300元；且本鋼除了電磁鋼片每公噸大漲人民幣400元外，其他熱軋、冷軋、鍍鋅、電鍍鋅及線材等多項產品，每公噸都調漲人民幣300元。

河靜鋼先前表示，公司將最快在12日、最遲於14日前開出4月內銷盤價，市場也預估開出紅盤可期。據悉，河靜鋼熱軋每公噸有機會調漲70-100美元，至少可以補回3月內銷盤價調降70美元的缺口。

原料端開始見到拉貨動能，產業供需格局仍健康發展，展望本季，受大陸供需雙弱格局影響，中鋼有望仍持續調降盤價，投顧法人預估第一季為全年營運谷底。法人也看好，在獲利高檔常態化下，每年將有近7%現金殖利率，成為長線配息利多標的。