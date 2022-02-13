2022新北市平溪天燈節首場活動12日在平溪國中登場，天燈升空畫面相當壯觀，第2場放天燈活動將於元宵節、15日登場，基隆市公車處表示，當天上午9時開始，每隔30分鐘派出一輛由基隆至十分的接駁車，來回車資共30元，去程末班車晚上7點發車，回程為晚上11點發車。

公車處說，市府為方便市民到平溪觀光遊憩，參加天燈節活動，15日將開闢基隆到十分的接駁專車，下車地點步行到十分會場約15分鐘。

公車處表示，平溪接駁專車路線從基隆火車站南站開始，途經暖暖區公所、東勢街、東碇路口 （東興廟站）再到十分，上午9點起至晚間7時每隔30分鐘發車一次，公車座位坐滿就開車，收費方式為上車投幣30元，回程不收錢，不接受悠遊卡或公車社福卡刷卡。

公車處指出，受新冠肺炎疫情影響，搭乘天燈專車的民眾，上車務必配合戴口罩，公車上建議不要交談，市府也會加公車消毒等防疫工作，在乘客上車前以酒精消毒及體溫監測，有發燒、咳嗽等症狀者切勿搭乘。