北台南家扶13日舉辦獎助學金頒獎典禮，同時頒發技職證照獎勵金，本次有45位同學考取59張證照，獲頒金額9萬4000元，其中南英商工餐飲管理科陳宏文同學已考取7張證照，更成為學校技職選手為校爭光，他也特別感謝助學人給予自己安心求學的機會，減輕母親的教育負擔。
北台南家扶13日於佳里區六里聯合活動中心舉辦助學希望工程「助學圓夢‧感恩有您」獎助學金頒獎典禮，頒發260位高中職大專生計577萬元助學金，另將頒發620名國中小學生約127萬元獎助學金，協助880名弱勢兒少能順利就學。
台南市長黃偉哲一早也親自前往頒獎，感謝善心人士讓台南市成為一個友善城市，也勉勵同學要把握機會創造自己人生，並記得他日有成傳愛家扶。
扶幼主委鄭淑秋表示，為鼓勵家扶學子多元化發展，爭取技職教育機會，在台南冷鏈協會理事長程東和支持下，自2011年開始推動全國家扶首創的「技職證照獎勵金」，藉此激勵並提升學子就業競爭力。
成長於單親家庭的陳宏文，與新住民的母親及弟弟相依為命，因看到母親在就業上的不易，秉著「證照在手 就業不愁」的信念，一年級就考取3張證照，二年級考取4張證照，目前則以高雄餐旅學校做為努力的目標，未來也想自己開一家麵包店。
另一位就讀台南大學諮商與輔導系一年級的王彩棉同學，特別感謝家扶與成大校友會提供的「你開書單來，我們買給你」參考書捐書活動，讓她能買參考書自學，順利考上台南女中、台南大學。她也感謝在家庭陷入困境時家扶諮商師的引導，讓她選擇就讀諮商科系，邁向助人之路努力。
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