南英商工餐飲管理科陳宏文同學（左）已考取7張證照，台南大學諮商與輔導系一年級的王彩棉同學特別感謝家扶與成大校友會提供的「你開書單來，我們買給你」參考書捐書活動。（劉秀芬攝）

北台南家扶13日舉辦獎助學金頒獎典禮，同時頒發技職證照獎勵金，本次有45位同學考取59張證照，獲頒金額9萬4000元，其中南英商工餐飲管理科陳宏文同學已考取7張證照，更成為學校技職選手為校爭光，他也特別感謝助學人給予自己安心求學的機會，減輕母親的教育負擔。

北台南家扶13日於佳里區六里聯合活動中心舉辦助學希望工程「助學圓夢‧感恩有您」獎助學金頒獎典禮，頒發260位高中職大專生計577萬元助學金，另將頒發620名國中小學生約127萬元獎助學金，協助880名弱勢兒少能順利就學。

台南市長黃偉哲一早也親自前往頒獎，感謝善心人士讓台南市成為一個友善城市，也勉勵同學要把握機會創造自己人生，並記得他日有成傳愛家扶。

扶幼主委鄭淑秋表示，為鼓勵家扶學子多元化發展，爭取技職教育機會，在台南冷鏈協會理事長程東和支持下，自2011年開始推動全國家扶首創的「技職證照獎勵金」，藉此激勵並提升學子就業競爭力。

成長於單親家庭的陳宏文，與新住民的母親及弟弟相依為命，因看到母親在就業上的不易，秉著「證照在手 就業不愁」的信念，一年級就考取3張證照，二年級考取4張證照，目前則以高雄餐旅學校做為努力的目標，未來也想自己開一家麵包店。

另一位就讀台南大學諮商與輔導系一年級的王彩棉同學，特別感謝家扶與成大校友會提供的「你開書單來，我們買給你」參考書捐書活動，讓她能買參考書自學，順利考上台南女中、台南大學。她也感謝在家庭陷入困境時家扶諮商師的引導，讓她選擇就讀諮商科系，邁向助人之路努力。