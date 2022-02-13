2021年全台新生兒僅剩15.4萬，人口連兩年負成長，少子化成國安問題。立法院法制局最新報告，建議增加育兒相關所得稅優惠，甚至建議將政府應提供鼓勵生育優惠措施規定的可行性，增訂於《憲法增修條文》，明確政府作為與義務。

根據內政部資料顯示， 2021年出生數為15.4萬人，粗出生率為千分之6.55，與2020年相較下，減少1.14萬人，創歷史新低。有學者預估，今年適逢虎年，出生數恐怕更低，恐不到15萬。

法制局指出，人口負成長的衝擊，將會改變家庭結構，使得家庭養老功能減弱，並造成勞動力萎縮，財政稅收減少，經濟成長減緩的各種問題。

法制局建議，除了以各種行政措施鼓勵生育外，也應考量將措施提高到法律位階，並明訂政府應提供租稅優惠措施以鼓勵生育，或是思考修正《財政收支劃分法》，明定中央可鼓勵生育補助給地方政府，提供地方推動優惠措施的動力及財政上的支援。

法制局進一步表示，也可研議在《憲法增修條文》中，增訂政府提供鼓勵生育相關優惠措施規定的可行性，作為明確政府的義務。

但民眾黨立委張其祿日前曾表示，政府一方面放任高房價、長工時等造成少子化的因素，一方面又編大筆預算想補破網，這些做法對養育子女來說，只是杯水車薪，也代表政府根本搞不清楚世代間剝削的真實狀況。