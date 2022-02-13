冬奧的雪板半管賽評分制度招致了選手的不滿，包括本屆摘下男子金牌的日本名將平野步夢，他也認為整個評分制度都應該調整。美媒NBC的評論員理查茲（Todd Richards）很驚訝平野在第2跳的優異演出只拿到91.75分，理查茲說：「裁判已經毀掉他們自己的可信度了，我在這行很久了，我很確定平野這是很好的表現。」

裁判似乎很快還給平野步夢一個公道，他第3跳獲得輾壓全場的96分，逆轉搶下金牌。理查茲鬆了一口氣說：「這是正義。這是半管賽史上最傑出的一次，將會在網路媒體迴盪。平野步夢，他是新的王者。」

平野步夢也對這種評分系統有意見，他賽後說：「運動員們賭上生命，付出所有力量，我認為我們應該指出評審的問題。」平野談論到裁判關注的地方可能不對，一個雪板演出不僅是動作的完整性和細節，還有選手的動作能否撼動人心，這些也應該獲得重視。平野在前兩屆冬奧都是銀牌。

加拿大選手麥克莫里斯（Mark McMorris）也對評分不滿，他在坡面障礙技巧拿下銅牌，他自認應該是金牌。麥克莫里斯告訴CBC體育說：「我大概滑出今日最佳表現，也是我生涯最佳表現。」他失望地說：「整個滑雪界都知道發生了什麼事，這太瘋狂了。」金牌選手帕洛特（Max Parrot）承認自己有失誤但沒被裁判扣分（90.96分）。由於帕洛特也是加拿大選手，最後麥克莫里斯公開道歉，反正都是為國爭光就算了，他連續3屆冬奧都是銅牌。