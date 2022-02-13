桃園13日新增1例本土案例，為大陸返台男傳染給2女兒後，妻子複驗陰轉陽確診（案19685），1家4口都染疫，但因已匡列，社區風險小。桃園市府也公布疫調足跡，為桃機清潔人員（案19645）6日下午曾赴八德區和平路的小七超商，籲足跡重疊者要自主健康監測。

中央流行疫情指揮中心13日公布桃園新增1例本土及3例境外移入，其中本土案例案19685為40多歲女性，是1月23日從大陸入境男案19592的妻子，其妻2月11日採檢陰性，因陪同12日確診的2女兒（案19623及19624）住院隔離治療，也在13日確診，都在匡列範圍中，社區風險較低。

桃園公布新足跡。(市府提供)

衛生局長王文彥表示，桃園各傳播鏈皆陸續收斂，部分已完成健康監測，市府會持續努力把疫情控制在防火牆內，但全國仍有零星確診案件，社區環境仍存在危險因子，民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

王文彥說，桃園將持續開設社區採檢站，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，均可至社區採檢站採檢，確保社區安全。新聞處長詹賀舜表示，13日桃園社區採檢站單日採檢106人，截至目前，桃園社區採檢站共累計採檢9萬8399人，其中陽性153人、陰性9萬8140人、檢驗中106人。

詹賀舜指出，市府13日公布案19645於2月6日的公共場所足跡，曾於當天下午至八德區和平路「7-11 世傳門市」。市民如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。

案19592是1月23日從大陸入境的一名父親，在防疫旅館住14天，解隔期滿採檢陰性，2月7日返家自主健康管理，期間採檢確診，市府隨即匡列同住家人，2女兒12日確診（案19623、19624），Ct值分別為24.6、26，其妻子一採陰性、二採陽性13日確診。