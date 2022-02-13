中菁會由上市櫃公司董事長及總經理組成的聯誼會，近60家會員廠商產值超過兆元，在產業界「喊水會堅凍」。（中菁會提供／盧金足台中傳真）

中菁會新任會長皇將科技董事長顏德新強調，將加強平台交流，積極挑戰後疫情時代產業變革。（中菁會提供／盧金足台中傳真）

市值逾兆元的「中部上市櫃公司菁英聯誼會」，13日舉辦第27、28屆會長交接典禮，皇將科技董事長顏德新接下第28屆中菁會會長職務，強調將加強平台交流，積極挑戰後疫情時代產業變革。

中菁會第27屆會長霹靂國際多媒體董事長黃文章完成階段性任務，功成身退，由顏德新接任28屆會長。

顏德新表示，這兩年多來，衝擊全球的新冠肺談疫情，造成各產業領域出現轉型與變革，面對後疫情時代的挑戰，包括全球數位化、新科技應用、新營運模式、強化永續發展、政府監管的改型等等，環境轉變需要積極共同面對，他以與公司同仁勉勵的信念，「有夢最美，希望相隨」，深信即使面臨危機，也能將其化為轉機。

顏德新強調，帶領的皇將科技、廷鑫興業、海德魯材料三家企業，成功克服疫情挑戰，去年均創下亮麗業績，布局效益持續發酵，今年將再向上攀升，集團規模更上層樓。

在產業界「喊水會堅凍」的中菁會，由該會執行長張清泉於1995年創立，由上市櫃公司董事長及總經理組成的聯誼會，目前有近60家會員廠商產值超過兆元，包括廷鑫集團、豐興鋼鐵、巨大機械、全興集團、建大工業、為升電裝、帝寶工業、興農集團、永信國際、櫻花企業、鄉林集團、台灣數位光訊、總太地產、台灣百和、健和興、德昌營造、全國電子、廣隆光電及達新工業等，是產業交流的重要平台。

中菁會指出，會員以來互相學習成長，具有高度團隊凝聚力，以中部人堅忍不拔、任重拚搏的精神努力打拚著事業，使中菁會持續不斷壯大，為台灣經濟成長做出最大貢獻。

新任會長顏德新說，將帶著熱忱服務的態度，接續前任會長霹靂國際多媒體董事長黃文章的任務，積極推動各項會務，並加強與各友會交流合作，讓中菁會持續茁壯成長。

「中部上市櫃公司菁英聯誼會」會長交接，包括彰化縣長王惠美、立法院副院長蔡其昌、雲林縣副縣長謝淑亞，以及台灣上市櫃公司各企業聯誼會包括磐石會、億載會、港都會、薪傳會、義雲會及台灣上市櫃公司協會等，由會長及代表以影片或到場祝賀，見證這場年度盛會。