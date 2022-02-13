綜觀本周芝加哥(CBOT)穀物期價走勢呈堅，其中大豆和玉米期貨更創下八個月高價，因擔心南美乾旱壓力種植區可能出現更不利的作物天氣，小麥也繼續上漲，並觸及本月最高價。

分析師指出，當前阿根廷大豆播種已結束，受反聖嬰天氣影響，產區天氣持續乾燥，播種面積不及預期，令大豆生長狀況不佳，許多分析機構發佈報告指出，將巴西大豆產量調低到1.3億噸以下，這意味著可供出庫的大豆供應變得緊張，引發投資人對南美大豆產量降低的預期炒作，推動了美豆價格的上漲，因此本周芝加哥大豆期價走勢振盪中偏強，本週三(2/9)近月大豆期價一度創下近8個月來高價，收報1594.75美分，截至周四(2/10)多頭獲利了結，打壓豆價回落。

本周玉米期市漲跌互有，但仍呈現穩中偏強的格局，週一玉米期貨收漲，其中主力期約上漲2.4%，創下1月4日以來的最大單日漲幅，主要受到南美惡劣天氣擔憂的支持，接著週三美國農業部發佈的2月份供需報告，下調了南美玉米產量預測資料，整體利好，吸引技術買盤湧現，因此提振玉米期市續強，本週三(2/9)近月玉米期市創下近8月個來高價，收報646.75美分，截至周四(2/10)漲勢未能延續期約新高的走勢，因獲利拋盤收黑。

小麥期市本周直線上揚，繼續受到大平原乾燥天氣的支撐，雖然近來局部地區出現降雨，但是美國大平原南部地區的乾燥狀況並未顯著改善，繼續支持美國小麥市場人氣，本週三(2/9)，小麥期市溫和上漲，報785美分並觸及本月最高價，因美國農業部將2021/22年度美國小麥期末庫存資料上調，高於分析師預測，不過仍比上年減少23%。

本周影響價格波動品項有: (20220204~20220210)

02/09玉米近月期貨，報646.75美分，周漲4.86%，觸及八個月高價。

02/09小麥近月期貨，報785美分，周漲4.42%，觸本月新高。

02/09大豆近月期貨，報1594.75美分，周漲3.22%，觸及八個月高價。

02/09豆粉近月期貨，報461.9美元，周漲5.67%。

02/10豆油近月期貨，報64.51美分，周跌1.89%。

02/10大豆美路易斯安那港灣FOB，每噸報639.1美元，周漲2.98%。

02/10大豆 阿根廷 FOB，每噸報640美元，本周走勢呈堅。

02/10玉米 阿根廷 FOB，每噸報286美元，本周走勢呈堅。

(編輯:倪淑茹整理)(商品行情網)