南韓辣媽網紅ohttomom(오또맘)，以甜美臉蛋與170cm高䠷體態在網路上迅速竄紅，IG狂吸88萬名粉絲追蹤。近日她在個人IG上曬出性感的穿搭照，前凸後翹的身材令網友看得忍不住暴動。

ohttomom穿著風格一向大膽、火辣，也經常透過IG與粉絲們互動分享健身及穿搭心得。近日ohttomom便在IG上分享網購來的新洋裝，只見她身穿粉膚色的馬甲蕾絲洋裝，胸口鏤空並用細繩固定的設計與貼身的剪裁，使她自拍時飽滿美胸立即乍現，最後還不忘PO出試穿短片大展凹凸有致的火辣身材，並在貼文中表示「這就是我運動的原因，才能穿上美麗的衣服」，吸引超過上萬人按讚。

另外，多日前ohttomom也曾大方分享旅遊時的穿搭辣照為自家品牌的浴袍宣傳，身穿粉色及黑色絲質浴袍的她，將領口微微拉開，大膽展現傲人的半球曲線與迷人長腿，同樣令網友看得直噴鼻血，直呼「可以再開一點嗎？」、「我的鼻血不知道要噴幾次」、「身材實在太棒了」引發話題。

事實上，Ohttomom雖已生下1子並曾在直播影片中透露自己是單親媽媽，但憑著正面的態度，及努力經營自創品牌而受到大批女性的支持，加上她經常分享健身的影片及性感的穿搭照，使她圈粉無數，即使出現酸民砲轟，人氣依然持續上升。