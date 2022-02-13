國內登山風氣日漸盛行，不過民眾可能因為對山林的瞭解不足，導致「好心辦壞事」而不自知。小有名氣的網紅YouTuber「Celine & Cynthia」近日發布淨山影片，地點位在新竹的「霞喀羅國家步道」，其中經過馬鞍駐在所時，看見地上滿布酒瓶，便號召同團成員一起將酒瓶撿走，影片曝光後引爆軒然大波。不少網友錯愕指出，這些酒瓶並非垃圾，而是象徵時代變遷的歷史遺跡。

擁有18萬訂閱的YouTuber「Celine & Cynthia」近日與商業登山團「台灣368」合作，號召山友一同前往新竹的「霞喀羅國家步道」淨山，一人要價5000元，35個名額全搶光，聲稱希望透過這次活動，讓大家更重視環境保護與永續。

不過影片曝光後，隨即引爆爭議，畫面中可見，一群人行經「馬鞍駐在所」遺跡時，竟將當地遺留的數十支酒瓶，當成垃圾清運下山，一共撿了130公斤的垃圾，還找來8名嚮導幫忙揹垃圾。

不少網友看了錯愕直呼，「那堆酒瓶大部分是駐在所的遺跡，是先人在那裡生活的證據，有些喜愛探究早期文化的登山人是會專程去探訪的，霞喀羅、八通關、能高沿路的駐在所都是這樣，大家有默契就是讓這些早年的物品留在原地不去動它」、「淨山值得鼓勵，但缺乏對文化的敏感度，把日治時的遺留物當作垃圾一併丟棄，可說是台灣人對於自身的土地缺乏理解的最佳案例」。

但也有網友認為，「很多人都覺得以前古代的垃圾是文物，那現在的垃圾是不是文物？我看到了是不是就可以不用清」、「笑死，日本人丟的垃圾就很高級嗎」；不過隨即遭到其他網友駁斥「真的是歷史痕跡，民國69年有登山客用酒瓶做成瓶中信。到現在才有人發現。酒瓶在日治時期做成圍籬防蕃，做成駁坎蓋維護屏障。以前酒瓶作用很大。只要有日本駐在區附近一定有酒瓶」。

對於撿酒瓶引發爭議，「Celine & Cynthia」事後回應，「我們對於在淨山前不夠了解霞喀羅古道的歷史，做出不尊重當地文化遺跡的行為深感抱歉，未來我們在做任何影片之前會再做好更全方位的準備」，而針對此事，他們將會邀請各方專業人士一同探討此議題，傳達正確資訊讓更多人知道。