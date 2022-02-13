歌手小宇上《36題》被披露是認真評判的「超直白評審」。（公視提供）

歌手小宇（宋念宇）出新作《無視BeNothing》，F.I.R.樂團前主唱Faye回歸本名詹雯婷也出新專輯《Faye詹雯婷在雲彩上跳舞嘰嘰喳喳》，2人上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視談話節目《36題愛上你》，沒想到外表仙氣十足的Faye卻被好友Sandy爆私下「超可愛、超ㄎㄧㄤ」，而小宇竟被披露是講話超殺的「超直白評審」。

3度入圍金曲獎，身兼歌手與製作人的小宇常與天王天后合作，他在節目上表示過去參加歌唱競賽節目，「省話一哥」導師蕭敬騰提點他說「小宇你太穩，不能這樣」，蕭敬騰甚至激他說「活起來，躁動一點！」，小宇則覺得「我通常會在歌裡去釋放」。

小宇也有「超直白評審」稱號，他認為「每一個學員我都很認真聽」，在評判上也會對選手「說實話」；還曾在某學員使出渾身解數演唱後，直接給對方「你的吉他彈得沒有不好，你的歌也沒有唱不好，就這樣」的評價，小宇坦言：「如果我被這樣子講，會蠻受傷的。」唐綺陽解析天蠍座的他就是會比較認真，不想騙人。

外表看似高冷的Faye說起話來速度短促，Sandy爆料「私底下的Faye嘰嘰喳喳的感覺很明確」，表示「她真的超級可愛的」，還形容說「不用講話、不用腳本，她完全能把Faye這個完美的形象毀滅」。

處女座的Faye自認是「活得還蠻接地的人」，常在旅行中「尋找山靈水秀的地方去接地，創作靈感」，曾在新疆天山「脫到剩下衛生衣坐在地上接地氣」，讓炎亞綸聽了咋舌直呼：「超妙！」唐綺陽則稱「土象星座就是來好好當地球人、跟這個大地連結的」。

熱愛保健與中藥的Faye有在學中醫與針灸，隨身攜帶一盒針，炎亞綸驚問：「你可以自己針灸？」Faye反問他要不要試試看？讓炎亞綸怕爆連忙回絕。而Faye除隨身帶維他命，還被Sandy加碼爆說包包裡時常會有一球飯或吃一半的饅頭，甚至還帶過人蔘，Faye認為歌壇工作不只有檯面上的光鮮，常會覺得體力已經不支時仍得撐過去、得表演。以上訪談於今（13日）晚9時在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10時跟播上架