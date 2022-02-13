焦點股—冠星-KY(4439)冠星-KY(4439)元月營收達6.87億元，創歷史同期新高，年增為32.6%。基本面分析偏多，冠星-KY元月營收已經連10個月正成長，但從技術面來看空方又略勝一籌，冠星-KY股價連14個交易日在月線之線，11日收盤價仍被壓在十日線、月線和季線之下。

冠星-KY主要產品為運動休閒之棉混紡針織布，營運地點在香港、中國、柬埔寨、越南等地。冠星近年來的2大營運策略:1.深耕東南亞，疫情之前品牌對於供應商集中、一站式管理，產地採全球多元佈局，疫情之後加速就地採購，避免供應鏈中斷，中美貿易影響區域供貨，全球經濟的局勢改變，改變了原來紡織業供應鏈的現狀，冠星-KY因此決定赴越南設置織染一體廠，設置完成後提升產能兩成至三成。

其次是開發中國品牌新客戶，目前在中國的品牌，大多有併購國際品牌，需要做國際品牌的夥伴，而冠星-KY一直以來在做的就是國際品牌生意，具有帶領與國際接軌的優勢，有信心成為中國品牌客戶的好夥伴。

冠星-KY的品牌客戶包括:ADIDAS、NIKE、PUMA、GAP、LI NING、REEBOK、KAPPA、BOSS、BANA REPUBLIC、LEVIS等。冠星-KY的4大競爭優勢包括:靈活配單能力，生產兩大據點，大陸認證長期合作夥伴及柬埔寨自有工廠，提供生產彈性、交貨迅速及產品多樣化等優勢。其次是冠星-KY為柬埔寨最具規模針織布料供應廠；品牌授予自檢認證並可以直接與品牌廠接單及議價。

去年前3季，冠星-KY的EPS為9.64元，全年可再賺一個股本，自2017年至2021年，冠星獲利能力穩健，每年獲利皆超過1個股本，配息率則在5成之上。