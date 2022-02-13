表態參選台南市長的國民黨立委陳以信，昨天針對福島食品進口議題於臉書「三問」台南市長黃偉哲，今再質問黃偉哲何以台南交通安全為全台最差？黃偉哲今天於防疫記者會上被問到此一話題，他回應「市府團隊繃緊神經防疫，跟政治口水保持社交距離」。

陳以信昨天拋出福島食品進口議題，炮轟黃偉哲立場不一，昨是今非，黃偉哲則回應「國民黨是反福食？還是核食？」若是反核食，和他的立場是一樣的，還要陳以信別把黨內競爭外部化。今天被問及陳以信再度點名他，他說，「我們講防疫，你還在講這個，覺得有點遺憾，希望初選好好打就好，不需要再做這個事情。」

台南連續2天新增5起本土病例，黃偉哲說，Omicron來勢洶洶，市府團隊會繃緊神經做好防疫，他直言，「不要去回答這個問題」。黃偉哲說，政治人物為了在初選增加曝光度，他給予尊重，但希望能避免政治口水。他強調，防疫要跟病毒作戰，所以要保持社交距離，我們也希望跟政治口水保持社交距離。