香港財政司司長陳茂波13日發表網誌指出，面對目前疫情這段困難時期，維持經濟及金融穩定極為重要，特別是外圍環境也在急速變化，須防範資金流或市場情緒的突然逆轉，尤其是美國通膨持續升溫。

香港01報導，他指出，美國通膨自2021年初1.4％的水平，顯著升至2022年1月的7.5％，超出市場預期，更是40年來最高，這也解釋為何美國聯準會將收緊貨幣政策，而速度將較上個升息周期為快。這個預期牽動全球股市上周波動。未來，香港須關注利率和全球資金流向的轉變，對亞太區的資產市場和外匯市場的影響。

陳茂波表示，香港作為細小而全開放型的經濟體，須加倍警惕相關潛在風險，他指，按其評估此次美國的升息周期，對香港金融及貨幣穩定帶來的風險可控，而過去多年來香港金融市場建立的緩衝及實施的抗震措施，依然發揮著作用。

資金流方面，在聯繫匯率機制下，港元拆息一般會趨近美元息率，但亦同時會受當地資金充裕程度所影響。就以美國上次升息周期為例，在2015年底至2018年期間，美息累積升了2.25％，但同期香港最優惠利率僅上調一次，幅度介於0.125至0.25％。

基於目前香港銀行體系流動資金充裕，銀行體系總結餘達到3500億港元，估計即使美國升息，資金流向變化亦不至令港元拆息緊隨向上。再者，香港經常帳持續穩健，最近四季的經常帳盈餘平均為GDP的10％，且外匯存底達到5000億美元水平，這些都為香港提供強韌實力以應對資金流的變化。

房市方面，過去推出多輪宏觀審慎措施，讓樓宇按揭借貸比率相當穩健，按揭貸款人的平均供款與入息比率處於36％的低水平。銀行在審批貸款時的壓力測試，亦考慮了一旦遇上升息時，供款人的財務抵禦能力。因此，房市不會對金融體系造成系統性風險。

至於香港的銀行體系，陳茂波指出，一直維持著高度抗禦衝擊的能力，包括銀行擁有強大的緩衝資本，資本充足率平均值高達20％，遠高於國際最低標準的8％。

其次，銀行的平均流動性覆蓋率達150％，同樣遠高於法定最低要求的100％；以及銀行資產質素保持健康，整體不良貸款率在2021年9月底時為0.81％，與國際標準和過去歷史相比，屬很低的水平。金管局對銀行進行的定期壓力測試均顯示，銀行體系能承受潛在的利率急升及其引起的連鎖效應。

不過，息率潛在向上的趨勢加上近月疫情對經濟的打擊，或會影響部分市民和中小企業的現金周轉甚至還款能力，港府和金管局一直密切關注，並加強鼓勵銀行給予協助和彈性，冀在困難時期盡量為企業提供支援。