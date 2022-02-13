中國中小企業協會13日公布，隨著各項政策陸續實施見效，中小企業信心不斷恢復。2022年1月中國中小企業發展指數連續第3個月回升。

資料顯示，1月中國中小企業發展指數為89.4，按可比口徑較上月上升0.2點，連續3個月上升。

中國中小企業協會的調查顯示，在中央經濟工作會議確定了2022年的政策取向和力度之後，中小企業的信心不斷恢復。與此同時，各項助企紓困政策也落地見效，大宗原材料價格出現回檔，中小企業擴大生產的積極性有所回升，投資需求正在逐步釋放。從而帶動了分行業指數中的宏觀經濟感受指數、綜合經營指數、效益指數等都出現比較明顯的回升。

中國中小企業協會秘書長謝極表示，隨著更多的扶持政策實施見效，對中小企業的支援力度也會逐步顯現出來。特別是在1月份，很多省市投資專案已經開工，為企業創造了更多的發展機會。

中小企業發展指數的回升離不開各項政策的支持，2021年以來，大陸政府連續推出多項金融支持政策。大陸銀保監會最新資料顯示，2021年末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款餘額首次突破人民幣（下同）50兆元，有力支援了小微企業的恢復發展。

銀保監會的資料顯示，2021年末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款，包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款餘額合計首次突破50兆元。其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額19.1兆元，年增長24.9％。

據瞭解，2021年銀行業在小微企業金融服務方面，著重推動首貸戶的增長，以及信用貸款的發放，以緩解企業融資難、融資貴問題。在利率方面，從2018年到2021年底，全國普惠型小微企業貸款利率已累計下降超過2個百分點。

2021年新發放的普惠小微企業貸款加權平均利率為4.93％，比2020 年下降0.22 個百分點。銀保監會表示，今年將繼續促進中小微企業融資「增量、擴面、降價」。