嘉義市鼓勵汰換老舊機車為電動機車，補助金額總覽。（嘉義市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市機車密度全台第2高，不利空品，市府鼓民眾換購低汙染車輛，今年持續加碼補助淘汰老舊機車，每輛老舊機車換購為電動機車最高可獲補助1萬6000元，市政府環保局表示，補助會逐年減少，今年有600萬補助額度，執行至今年底或用完為止。

市府環保局指出，民眾淘汰2007年6月30日前出廠的燃油機車換購電動二輪車，經濟部補助7000元、環保署補助2000元，若同意將溫室氣體減量效益歸屬環保署則再多補助1000元，嘉市府加碼6000元，一般市民最多補助1萬6000元。

而中低收入戶最高補助2萬元，新購電動二輪車合計最高補助1萬1000元，單純淘汰老舊機車每輛合計補助3000元。

市府環保局表示，自2020年起配合環保署淘汰老舊機車政策，至2021年底共計淘汰2007年6月30日（含）前出廠燃油機車1萬6373輛，淘汰率達28.15％，目前嘉義市籍的老舊機車還有4萬1790輛，約占全市燃油機車總數24.1％，都有補助資格。

市府環保局表示，全國老舊機車汰換率約25.6％，嘉義市汰換率28.15％，在全國居第8名，補助會逐年減少，嘉義市編列預算600萬元加碼補助，至今年12月31日截止，或用完為止，鼓勵民眾加速汰舊換新電動車，有意換車的民眾可上環保署「廢車回收一站通」網站、環保局官網查詢，或洽詢（05）2251775轉213。